Quentin Tarantino explica por qué no mata a animales en sus películas: "Es un puente que no puedo cruzar"

El afamado director de cine estadounidense Quentin Tarantino reveló el motivo de evitar matar animales o insectos en sus producciones.

Durante una entrevista concedida en el Festival de Cannes, el cineasta de culto y escritor explicó su lógica detrás de decidir matar solo humanos y excluir los demás seres vivientes. "No me gusta nada matar animales en las películas. Es un puente que no puedo cruzar", señaló.

"También los insectos. A menos que pague para ver un documental bizarro, no pago para ver muertes reales". Parte de la forma en que funciona todo esto es que es pura fantasía. Por eso soporto las escenas violentas, porque todos estamos haciendo estupideces", enfatizó Tarantino.

En la misma línea, aseguró que "a algún animal, algún perro, alguna llama, alguna mosca, alguna rata, le importa una mierda tu película. Yo mataría a un millón de ratas, pero no necesariamente quiero matar a una en una película o ver cómo matan a una en una película, porque no estoy pagando para ver una muerte real".

Sin embargo, algunos espectadores no pudieron dejar pasar que en "Django Unchained", protagonizada por Jamie Foxx y Christoph Waltz (Schultz), donde este personaje le dispara a un caballo en la cabeza. En realidad, la producción del filme utilizó un muñeco realista para rodar la escena.