¿Quién es Alexa Chung y por qué los chilenos se volvieron locos con su visita?

Ícono de la moda, influencer, incluso It Girl. Todos adjetivos que se han utilizado para describir a la modelo británica Alexa Chung, quien por estos días se encuentra de visita en Chile.

Este lunes, su nombre apareción como una de las tendencias en Twitter. Es que sus seguidores chilenos se dieron cuenta de que estaba en el país y en lugares tan reconocibles como el cerro San Cristóbal, por el cual paseó e incluso llegó a su cumbre.

Las capturas de su paso por Chile adornan ahora su Instagram, una cuenta en la que cuenta con la increíble cifra de más de tres millones de seguidores.

De una imagen con arte callejero, pasa a compartir escena con la Inmaculada Concepción, luego espera por comida en lo que parece ser su hotel, para luego desatar el baile en una fiesta. De todo ha hecho Alexa Chung en Chile y sus historias en la misma red social lo evidencian.

"Alguien más entra cada 5 minutos a mirar si subió alguna otra historia con gente chilena más afortunada q nosotros?", cuestionaba @danithewaitress_, una de sus seguidoras en la plataforma.

Es que su visita era imposible de ignorar. Chung es una de las figuras más icónicas de la moda actual. Es inglesa, pero tiene ascendencia asiática por parte de su padre. Ha cultivado una carrera como modelo, pero también incursiona en la conducción televisiva.

Alexa brilla por su particular estilo, por lo mismo siempre se abre un puesto en las listas con las mejores vestidas, también en publicaciones de moda y (¿cómo no?) un puesto en la primera fila de los desfiles de moda.

Chung fue reconocida en los Premios de la Moda Británica en tres oportunidades consecutivas: 2011, 2012 y 2013. Participó en series como "Gossip Girl" y "Fashion Police", además de "24 Hour Catwalk".

Así cultivó un séquito de fanáticos, admiradores que no han dejado de manifestarse desde que descubrieron que Alexa Chung está pisando el mismo suelo que ellos:

wow @alexa_chung en Chile ......alexa chung aqui¡¡¡ ...♪ y yooo no lo sabía ♪ (...) pic.twitter.com/o9Sks5Sz0F

Tuve que googlear "Alexa Chung" para entender tanta conmoción, porqué anda en Chile. Siento que me perdí algo en la vida por no saber de su existencia.

No entiendo xq Alexa Chung está en chile me muero y no nos estamos sacando análogas como las íntimas amigas que podríamos ser???