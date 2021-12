"¿Quién pagará por esto?": Leo Mendez Jr. funó a clínica estética tras cirugía

El influencer Leo Méndez Jr. mostró a través de sus redes sociales los resultados de una bichectomía supuestamente mal realizada en una clínica estética del país.

El hijo de Dj Mendez dijo que al comienzo de la pandemia, específicamente el 27 de marzo de 2020, decidió realizarse la cirugía por canje en la clínica estética New Line.

"En el momento del procedimiento, a pesar de la anestesia, sentía que (el doctor) escarbaba, que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien y se lo comentaba a mi amigo. El mismo día por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota mi cachete izquierdo", contó.

"Tercer día, ojo morado e hinchado, no podía abrirlo todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro", prosiguió el joven.

"1 año con 10 meses después, hace dos semanas por primera vez, se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos... No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo. ¿Quién me asegura que no quedaré así para siempre? ¿Tendré solución?", contó el joven.

"Falla mi cara, se me cierran puertas de trabajo, tanto en el mundo del entretenimiento y de belleza. ¿Y todo por qué? ¿Por una bichectomía? ¿Fue mal hecha? ¿Quién pagará por esto? (...) Sólo sé que quiero respuestas", agregó.

Por su parte, la clínica publicó un comunicado donde acusa a Leo Méndez Jr. de un mal cuidado post operatorio, específicamente que no usó la faja mentonera indicada como parte del tratamiento.

"Hay otros antecedentes de la ficha clínica del señor Méndez que nos permiten asegurar que no se cumplió con los cuidados post operatorios... Negamos rotundamente la existencia de algún tipo de negligencia médica, de abandono de paciente o de efectos secundarios tardíos", señalaron.