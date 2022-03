"Quizás no era mi lugar": Macarena Venegas se arrepiente de haberse postulado a constituyente

Durante un capítulo en vivo del programa de Instagram de José Miguel Viñuela, "Desde mi cocina con la Nené", la abogada Macarena Venegas reflexionó sobre la situación política que la hizo darlo todo para no conseguir lo que esperaba.

Durante la instancia virtual, Venegas, ahondó ayer sobre su postulación a constituyente en plena conformación de la instancia política, que la hizo alejarse de todo lo que tenía construido.

"Me pegué en la cabeza, me las di de política y quería escribir la constitución de nuestro país y renuncié a Chilevisión e hice campaña y todo. Me metí en un mundo totalmente desconocido, súper exigente y en un Chile súper convulsionado", apuntó.

"Cuando no salí me sentí súper frustrada y dije pucha qué hago ahora con mi vida cuando yo había apostado todos mis huevos en este canasto", agregó la profesional de la litigación quien fue por el partido Evópoli.

Sin embargo, la abogada recordó que significó para ella, dentro de todo, una vivencia enriquecedora: "Conocer de verdad la realidad y no solamente al otro lado de la pantalla hablando de temas que uno no vive, lo encontré como una experiencia muy bonita", dijo.

"Ahora con el tiempo digo quizás no era mi lugar, no era lugar desde donde podía aportar de mejor manera", concluyó.