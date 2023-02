Rafael Araneda sufrió serio accidente: fue atropellado y quedó inconsciente

El pasado domingo, el animador Rafael Araneda fue atropellado en Miami mientras se trasladaba en bicicleta y quedó inconsciente.

Según contó su esposa Marcela Vacarezza a LUN, el ex animador del Festival de Viña fue atropellado cerca del mediodía por un vehículo y quedó en estado inconsciente.

"Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y me pasó a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", dijo.

Vacarezza relató que Araneda iba en su bicicleta y "un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que voló".

"Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos", siguió Vacarezza, que reveló que Araneda "está sin fracturas pero con muchos hematomas".

"No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad", expresó Vacarezza.