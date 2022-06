Raquel Argandoña critica el rol de jurado de Camila Gallardo en "The Voice": "Creo que está muy sobreactuada"

En el capítulo más reciente del espacio "Zona de Estrellas" emitido en Zona Latina, la figura televisiva Raquel Argandoña enjuició el desempeño premiada cantante chilena Camila Gallardo, Cami, en el programa de talentos "The Voice" de Chilevisión.

Argandoña aseguró que a pesar de no ser seguidora de la intérprete de "Querida Rosa", sí reconoció su calidad vocal: "Yo no soy fan, pero sí la encuentro muy buena cantante. Ahora yo creo que en el papel de jurado, creo que está sobreactuada", sostuvo.

Así, explicó el por qué de su opinión. "De repente veo y dice: '¡Ay qué lindo! ¡Qué maravilloso!', entra otro y '¡Ay no! ¡Sensacional, magnífico!'. Todo para ella es fantástico, brutal", lanzó, además de hacer evidente su molestia luego de que el canal no haya trasmitido la pelea entre Cami y Yuri: "Entonces no es ella, en realidad está representando un personaje".

"Yo no sé si después ella de verdad es coach de los participantes o es solamente para la cámara, a mí eso no me consta", señaló la exreina de belleza. A su comentario, se le sumó el del animador del programa de farándula, Mario Velasco.

"Yo a ella la encuentro una tremenda artista, pero que de ahí ella tenga el talento o la pedagogía de poder enseñarle a alguien cómo cantar, me parece que también puede ser distinto", apuntó el presentador.

En contraposición, el periodista Manu González defendió el trabajo de la artista "Está haciendo el show que se le ha pedido", expresó.