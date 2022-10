Raquel Argandoña reprobó programa sobre sexo de Tonka Tomicic: "Todavía me cuesta verla así"

Aunque se trate de sus amigas, la figura televisiva Raquel Argandoña suele ser categórica en sus opiniones. Recientemente, criticó el programa web de Tonka Tomicic y su nueva actitud frente a temas subidos de tono.

Durante la última edición del estelar de CHV "Podemos Hablar", la panelista de "Zona de Estrellas" se sinceró con respecto a la impresión de la exanimadora de "Bienvenidos" y su nuevo espacio de Youtube "Podemos hablar de sexo".

"Yo conozco a Tonka como animadora de matinal. No soy cartucha, para nada, pero eso de decir 'tiramos' ... Ella era tan compuesta, muy cuidadosa con lo que decía", expresó durante la ocasión.

Con respecto al adelanto promocional del programa, donde Tonka le da un "Piquito" a una de las invitadas, Betsy Camino, Argandoña señaló que "a mí me choca": "No sé si ella siempre fue liberal, y se mostraba de otra manera", se cuestionó.

Además, "La Quintrala" admitió que Tomicic la invitó a participar. "Yo le dije: 'No voy a ser ningún aporte. Muchas gracias'". "A mí no me gusta hablar de sexo en televisión, es distinto cuando estás en un grupo de amigas. Todavía me cuesta ver a una Tonka así. No estoy acostumbrada a eso", sentenció.