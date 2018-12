Raquel Argandoña se inscribió en Chileactores para generar ingresos por "La Quintrala"

La teleserie "La Quintrala" es un clásico de la televisión chilena y una producción de culto que tuvo a Raquel Argandoña en el rol protagónico. Y tres décadas después, la ahora panelista recibirá dinero por su actuación.

Argandoña se inscribió en Chileactores para obtener retribución económica por su interpretación de Catalina de los Ríos y Lisperguer en la producción de TVN, de acuerdo a La Cuarta.

El rostro de "Bienvenidos" llegó hasta la organización pese a no ser actriz de profesión, pues Chileactores admite a cualquiera que haya hecho un rol teatral de forma audiovisual.

El motivo de Argandoña para inscribirse fue la exhibición de la serie de 1987 en el sitio web de TVN desde el pasado jueves, por lo que se dirigió a las dependencias de Chileactores al día siguiente.

Eso sí, Argandoña afirmó que no tiene idea cuánto será el dinero que recibirá. "No sé nada de eso todavía, pero la verdad no me inscribí por eso, no era el fin", afirmó, además de decir que se le retribuirá desde 2010 en adelante.

La serie de 10 episodios se irá publicando en el sitio web de TVN semana a semana y luego estará disponible en el canal de YouTube que la estación tiene para sus producciones dramáticas históricas.