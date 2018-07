Raquel Argandoña se unió al debate de las viviendas sociales: "El chileno es cómodo"

Un encendido debate se vivió en "Bienvenidos" respecto a la idea del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de construir viviendas sociales en su comuna ante el rechazo de muchos vecinos.

Bajo ese contexto, Raquel Argandoña entregó su opinión. "El chileno es cómodo, al chileno le gusta que le den cosas. Y a eso a mi me molesta".

"Si a mi me costó llegar a la comuna donde yo vivo, si yo me esforcé... No digo que no lo merezcan, pero que lo hagan gracias a su trabajo y esfuerzo", sostuvo.

También dijo que la mayoría de los chilenos son flojos, lo que generó críticas en redes sociales.

#Bienvenidos13 Raquel Argandoña puede pensar lo que quiere, pero está diciéndolo desde un medio masivo...no deberían permitírselo, xq personas como ellas promueven la segregación social y la discriminación..."la mayoría de los chilenos son flojos" Qué frase más brutal y mentirosa — NoTeRindas (@RendirseJamass) 12 de julio de 2018

Raquel Argandoña: "La gente es floja y quiere que les den todo gratis"

Trabaja un día a la semana, gana $11.000.000 y su lema de vida es

"Por plata baila el monito" no tiene estudios, ni trabaja ni gana dinero gracias a formación profesional. #Bienvenidos13 — JoviNomas💚☄ (@JordanaSubmarin) 12 de julio de 2018

"Los chilenos son flojos" "los chilenos son cómodos" Raquel Argandoña. Ideología nefasta individualista #Bienvenidos13 — Valentine (@Vdsciolla) 12 de julio de 2018