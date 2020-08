Raquel Argandoña: "Sigo pensando que para los criminales mano dura, pero mi hijo solo intentó dar una lección"

Días después de ser formalizado por parricidio frustrado tras atacar a su padre, Hernán Calderón Argandoña se mantiene en prisión y su madre Raquel Argandoña afirmó en una entrevista que su hijo "está enfermo" y cómo la fama hoy le está afectando.

La panelista de "Bienvenidos" aseguró a La Tercera que nunca supo sobre incidentes anteriores entre el primogénito y su padre Hernán Calderón, y que tras el hecho del 11 de agosto con el cuchillo, "(Hernán) me llamó me dijo 'quiero que sepas que tu hijo...'. Eso me llamó la atención, que me haya dicho 'tu hijo' y no 'nuestro hijo'".

Argandoña también afirmó que sus hijos fueron criados por una nana mientras ella ejercía como alcaldesa de Pelarco y que evitaron tener una persona que les pusiera "limites" mientras crecían. "¿Tú crees que con la personalidad de Hernán y la mía íbamos a dejar que otra persona se metiera en la educación de nuestros hijos? Nosotros pensábamos que éramos padres perfectos, que lo estábamos haciendo de maravilla", dijo.

"Ambos trabajábamos y los dejamos abandonados, a cargo de su nana de toda la vida, a quien yo le agradezco mucho, pero dicen que el cariño de papá y de mamá no lo reemplaza nadie. Hace muchos años, a uno de mis hijos le salieron unos piojos blancos; dicen que esos aparecen por la soledad", expresó Argandoña.

También en la entrevista declaró que Calderón Argandoña "está pagando por ser hijo de Raquel Argandoña. Es un peso muy grande ser mi hijo en este momento" y luego reflexionó: "¿Tú crees que si yo me llamara Juana Salas los canales de televisión habrían hecho esta carnicería? ¿A quién le habría importado? Habría sido un caso más de violencia intrafamiliar".

Sobre la posibilidad de privilegios al estar en una clínica psiquiátrica y no en una cárcel, Argandoña pidió que "esos que hablan averigüen bien cómo está mi hijo hoy día, y que me digan si eso es un privilegio, él no está en una clínica VIP", afirmando que "Gendarmería no sale de la habitación y lo tenían engrillado de pies y manos. No lo soltaban ni para ducharse ni para comer. Mi hijo no puede salir de la habitación, que es de 2x2. Eso no nos pareció humano".

Finalmente, Argandoña expresó que no ha cambiado de parecer sobre su opinión acerca de quienes cometen delitos. "Creo lo mismo respecto de los delitos, pero cuando se trata de un enfermo pienso que es distinto", dijo.

"Yo sigo pensando que para los violadores hay que tener mano dura, para los criminales mano dura, pero aquí no hubo una intención de asesinar a nadie, solamente de dar una lección. No estamos frente a un asesino. Doy la vida de mi madre y la mía, mi hijo no es un asesino", sentenció.

El pasado martes 18, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de parricidio frustrado, daños, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y tenencia ilegal de armas y municiones.