Reapareció Lewis Shawcross: Youtuber explicó las razones de su alejamiento

Hace unos días el youtuber británico Lewis Shawcross reapareció para entregar una actualización de su estado a 9 meses de su último video publicado.

Con más de 40 millones de visualizaciones, el inglés se hizo conocido por reaccionar a canciones latinas de artistas como Daddy Yankee, Residente, Proyecto Uno, Soda Stereo, Los Prisioneros, Amar Azul, Wisin y Yandel y Grupo Alegría, entre muchos otros.

En un video grabado desde un automóvil, el joven que cuenta con más de 1 millón de suscriptores en Youtube explicó que había regresado a Reino Unido tras intentar vivir en Sudamérica.

"Se me acabó el dinero, me metí en deudas y tuve que volver y arreglar mi vida. Como 'negocio' tomé ciertos riesgos que no resultaron. Acuerdos y contratos con marcas se derrumbaron, tuve mucha mala suerte", indicó el hombre conocido como "Tío Lucho".

En su paso por Sudamérica, Shawcross intentó asentarse en Colombia, pero también trabajó en países como Argentina y Chile, especialmente durante la realización del festival Lollapalooza. "Fue la mejor experiencia laboral de mi vida", puntualizó.

Problemas económicos

Sin embargo comenzó a recibir ofertas que le parecían poco éticas para hablar de temas como fútbol o cervezas. Incluso contó que le ofrecieron "contratos con cifras de hasta cinco dígitos" por entregar reseñas positivas a artistas.

Su estadía en Colombia y la falta de trabajo le produjeron problemas económicos. Según confesó, llegó a deber 30 mil dólares, los cuales tuvo que pagar vendiendo sus equipos para generar contenido en Youtube.

Además explicó que pese a los más de 41 millones de visitas que acumulan sus videos, decidió no ganar dinero para poder poner canciones completas.

"No tengo arrepentimientos. Estoy en una situación de mierda, pero preferiría fracasar haciendo lo correcto que venderme", dijo sobre el haber rechazado estas oportunidades.