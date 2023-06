"Reina de Chile" abrió debate al explicar por qué usa baños de mujeres: "He sufrido acoso"

Una reflexión de la conocida tiktoker "Reina de Chile" se volvió viral y abrió todo un debate, pues explicó sus razones para ocupar los baños de mujeres.

"Me da pena, porque ¿cómo la gente puede ser tan poco empática? Yo personalmente no entro al baño de mujeres porque te voy a ir a ver o porque me quiera sacar una foto contigo, no", comenzó diciendo.

Según su relato, prefiere hacer sus necesidades biológicas en los baños femeninos "porque es un lugar en el que me siento más segura, más protegida que en el baño del hombre".

"En el baño de hombres yo he sufrido acoso sexual, me han tocado, me han mostrado miembros tocándose y, además, con sus miradas no me siento cómoda", detalló.

Sus palabras abrieron un debate con más de dos mil comentarios. "No entraría al baño de mujeres si hubiera un baño sin género o para las personas no binarias, porque me sentiría mucho más cómoda ahí", remató "Reina de Chile".