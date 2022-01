"Relaja el ego": La acalorada discusión entre Miau Astral y Tere Paneque sobre astrología y astronomía

Un altercado virtual entre la astrónoma chilena Teresa Paneque y la astróloga y socióloga Consuelo Ulloa, conocida como "Miau Astral", se desató en redes sociales, quien criticó a la divulgadora luego de afirmar que la astrología no tiene ningún sustento científico.

Todo comenzó con un video publicado por la estudiante de doctorado, en el que explicó, desde su perspectiva profesional, por qué la popular pseudociencia es arbitraria, citando además el Efecto Forer.

Vuelvo a abrir la puerta de la astrología en el último #TereTeExplica de este año 🌟🔮



Yo apoyo todo tipo de creencias PERSONALES, pero es irresponsable motivar (sobretodo en medios masivos de comunicación) que OTROS tomen decisiones basadas en creencias🌟



Feliz año y gracias! pic.twitter.com/OsJOn0FDMS — Teresa Paneque Carreño🌳💫 (@terepaneque) December 31, 2021

El registro no generó una reacción positiva en Ulloa, quien la reprobó por la intervención: "¿Por qué tiene que haber un versus, hermana? Anda a pasar el fin de año con tu gente y relaja el ego", comentó.

A lo que Paneque le replicó: "Siendo una astróloga reconocida en el pais, habría sido bonito que quizás hubieses aportado con información o datos más que decirme que hacer y criticar 'mi ego'", expresó.

"Siempre he sido muy respetuosa y cuidadosa a la hora de emitir mi opinión, desde los datos y el conocimiento", prosiguió la autora de "El universo según Carlota".

La discusión no cesó ahí: "Por lo mismo, pastelero a tus pasteles", le contestó Ulloa. "La astrología no se mete con lo que hace la astronomía, la respeta y la valora", opinó Miau Astral, quien hizo referencia al antiguo matemático y astrónomo inglés, Isaac Newton.

"Newton era astrólogo y mira todo lo que hizo por la ciencia. No hay necesidad de polarizar, es patriarcal a cagar (sic)", comentó quien escribió "Astrología para tiempos difíciles.

Teresa Paneque rectificó su forma de pensar, asegurando que ella misma nunca cayó en ataques: "Dije que no me parecía que la astrología fuese herramienta para tomar decisiones y que no tiene base científica", sentenció, asegurando también que no existe evidencia de que Newton haya sido astrólogo.