Relator "Tatan" Luchsinger cuenta que ahora trabaja como recolector de basura

El reconocido relator Sebastián "Tatan" Luchsinger contó que actualmente está trabajando como recolector de basura.

En conversación con LUN, Luchsinger habló sobre su actual empleo luego de contar que fue llamado por TNT Sports en 2022 para relatar la Primera B, siendo su último partido en noviembre pasado.

"No me llamaron y no es una queja. Uno entiende que hay otros colegas que llevan más tiempo. Al contrario, estaba muy agradecido", dijo Luchsinger, quien luego quiso contactarse con otros medios pero "me di cuenta que tienen sus equipos completos".

"Comencé a buscar otras cosas y me encontré con una labor preciosa, linda. Y no tengo vergüenza en contarlo", afirmó el relator, quien dijo que "trabajar como recolector de basura me ha servido para darme cuenta de que hay seres invisibles que hacen una pega vital".

Luchsinger también afirmó que se levanta a las 4 de la mañana "y voy contento" y contó: "Me he encontrado con varios conocidos que han dado vuelta la cara cuando me han visto recoger la basura o lavar las calles de Santiago".