Ricardo Fernández habla por primera vez sobre su relación con Camila Hirane

El actor Ricardo Fernández se había mostrado reticente para hablar sobre el vínculo que mantiente con su colega Camila Irane, aunque recientemente rompió el silencio sobre su relación.

Si bien Hirane sí había manifestado que no estaba soltera en un capítulo de "La Divina Comida" en diciembre de 2023, en esa instancia no mencionó el nombre a los demás comensales, a pesar de haberse hecho público el amorío a mediados del año pasado.

Ahora, por su parte, Fernández habló por primera vez sobre el tema y en una entrevista concedida a la Revista Sarah, no solo entregó detalles sobre su pareja, sino que el tópico surgió a partir de su paternidad y vida familiar.

"Me costó emparejarme"

En ese sentido, el intérprete manifestó que no fue fácil enfocarse en buscar pareja posterior a su separación anterior.

"A mí me costó emparejarme después de que me separé, porque es un escenario completamente diferente. Uno no quiere exponer nunca a un hijo. Nunca fui de la idea del papá que tiene pololitas, que entran y salen; lo evité durante muchos años", se explayó.

"En la medida que yo tuviera una relación estable y seria, mi hija podía participar. Ha ocurrido solo una vez, que es la relación que tengo, donde mi hija se abre a compartir con mi pareja", admitió.

Asimismo, el actor enfatizó en la importancia de la seriedad en este tipo de dinámicas tan comunes.

"Después de que me separé no me dediqué a buscar novia. Sentía que tenía que recuperarme a mí, y tratar de explorar un mejor vínculo con mi hija, porque eso se debilita mucho, por lo tanto hay que inventar un nuevo vínculo que ocurre realmente después de que te separas"