Robert De Niro reveló detalles de su accidente en Oklahoma: "El dolor era insoportable"

Esta semana se conoció que Robert De Niro sufrió una lesión en una pierna mientras estaba grabando la nueva película de Martin Scorsese, y ahora el propio actor contó lo que ocurrió.

En una conversación con el medio IndieWire, el estadounidense de 77 años dijo le hecho no ocurrió en el set. "Me rompí el cuádriceps de alguna manera", expresó De Niro.

"Fue solo un simple paso por encima de algo y caí. El dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo", contó sobre lo que pasó en Oklahoma, lo que lo llevó a volar de regreso a Nueva York el pasado jueves para atención médica.

"Sucede, especialmente cuando envejeces, tienes que estar preparado para cosas inesperadas. Pero es manejable", declaró De Niro, quien junto a Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone serán parte de la película "Killers of the Flower Moon".

"Lo que estoy haciendo con Scorsese en 'Killers of the Flower Moon' es un personaje bastante sedentario en cierto modo. No me muevo mucho, gracias a Dios. Solo tengo que hacerme el procedimiento y mantener la pierna recta en una posición determinada y dejar que se cure", expresó.