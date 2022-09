Roberto Cox desmintió a José Antonio Neme por supuestas fiestas: "No sé nada de la noche londinense"

Roberto Cox desmintió a José Antonio Neme, luego que éste diera a conocer presuntas noches de fiestas que tenía el periodista de Chilevisión, cuando se encontraban en Londres para cubrir el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Durante su participación en el programa "Pero con respeto" con Julio César Rodríguez, el animador de "Mucho Gusto" comentó que "decían que la noche londinense era lo de él. Cuando se apagaban las luces, Roberto seguía, seguía".

Sin embargo, Roberto Cox aseguró a LUN que sólo vio a Neme el último día de cobertura, y que "en 10 días me crucé con todos los colegas chilenos que fueron a trabajar allá, menos con él. En la noche nunca lo vi, no sé por qué dijo que yo carreteaba tanto, no sé por qué dice saber tanto qué hacía yo de noche. No es amigo mío".

Luego el periodista explicó que al terminar la jornada laboral "con mi camarógrafo íbamos a comer y en alguna ocasión nos tomamos algo para descansar después del trabajo. Pero después de trabajar no me quedaban muchas energías".

"No sé nada de la noche londinense, tal vez él (Neme) tiene buenos datos jajaja. Quizás lo que dijo ahora fue una broma malentendida. Cada vez que me llamaron para despachar yo estuve dónde y cuándo me pidieron. Siempre estuve para hacer mi trabajo", concluyó Cox.