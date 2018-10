Rodrigo Díaz y su relación con Daniela Castillo: "En algún minuto nos gustamos"

El bailarín Rodrigo Díaz, quien se hizo conocido por su participación en "Rojo", contó la relación que mantiene con Daniela Castillo, quien ha estado en el centro de la noticia por su supuesta relación con Toarii Valantin, cantante del programa.

"A veces los amigos tenemos que restarnos de los gustos para que tu amiga sea feliz. Yo a Toa no lo conozco nada, creo que he cruzado un par de palabras con él. No tengo celos", dijo Díaz en "Síganme los buenos", con Julio César Rodríguez.

"Para mí, la Daniela es mi amiga y esté con quien esté voy a estar con ella el resto de la vida. Eso es lo lindo de los amigos", dijo el bailarín, dando a entender posteriormente que hubo algo entre ambos.

"Cuando eres chico y estai en una búsqueda, también hay confusión. Creo que todo ese cariño y si en algún minuto nos gustamos con la Dani, todo ese sentimiento ha hecho que hoy seamos los amigos que somos. Es una de las mujeres más lindas de Chile", contó.

Rodríguez le preguntó si habían intentado estar juntos, Díaz dijo que "no, con la Dani siempre tuvimos claro que teníamos que ser amigos. Ella es mi pareja televisiva. Éramos súper chicos y las hormonas estaban...".

El momento:

Un recuerdo: