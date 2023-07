Rodrigo Sepúlveda envía su apoyo a Pailita y Marcianeke: "Son seres humanos"

Un molesto Rodrigo Sepúlveda usó sus redes sociales para enviar su apoyo a Pailita y Marcianeke a raíz de los mensajes negativos que ambos cantantes han sufrido en el último tiempo.

Por su parte Marcianeke, que acaba de terminar su relación con Ignacia Michelson, ha publicado mensajes en los que asegura que "no van a descansar hasta vernos a todos los cantantes urbanos muertos".

En tanto Pailita ha tenido que enfrentar críticas por la millonaria donación que realizó para una campaña solidaria de Pancho Saavedra. "Estoy cansado del odio, quiero puro desaparecer de este mundo", escribió el artista tras el "hate" recibido.

Además, en el último tiempo ambos cantantes tuvieron que enfrentar la repentina muerte de Galee Galee, artista urbano con el que mantenían una estrecha relación.

Es por esto que Sepúlveda quiso dar su opinión del tema y enviarle su apoyo a los músicos urbanos.

Sepu apoya a Marcianeke y Pailita

"Quiero mandarle todo mi apoyo a Pailita y a Marcianeke", partió diciendo el periodista tras haber visto las redes de los cantantes "frases súper duras, diciendo conceptos que me dolieron mucho, porque incluso hablaban de dejar este mundo y todo producto de los comentarios de determinadas personas en las redes sociales".

"Cuando llegan dos cantantes urbanos que se han sacado la cresta en este país, para poder avanzar para, poder mostrar su música, que les ha ido bien y los critican por su vida personal, por lo que sea, por su pareja, con tal nivel de violencia, con tal nivel de mala onda, que yo no lo voy a aceptar", sostuvo con molestia.

El comunicador pidió respetar a los artistas independiente de los gustos musicales, como es su caso: "A mí no me gusta cuando hablan de la mujer como objeto, no me gusta cuando hablan también tanto de las armas".

Sin embargo, el periodista pidió que "bajemos el acelerador, si vamos a criticar a alguien, pero con respeto, al otro lado hay un ser humano".