Roger Waters califica a Joe Biden como criminal de guerra: "Está avivando el fuego en Ucrania"

Durante una acalorada entrevista con CNN, el co-fundador de Pink Floyd, Roger Waters, defendió su postura de catalogar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden como un "criminal de guerra".

En el espacio, el periodista a cargo, Michael Smerconish le interrogó por qué seleccionó a Biden como parte de su protesta política durante su gira actual en la potencia, titulada "This is not a Drill": "Bueno, para empezar, está avivando el fuego en Ucrania; eso es un gran crimen", introdujo Waters.

"¿Por qué los Estados Unidos de América no anima a Zelenskyy, el presidente -ucraniano- a negociar, obviando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra que está matando a... no sabemos cuántos rusos".

Cuando Smerconish acotó que Waters estaba culpando "a la parte que fue invadida", Waters criticó a la OTAN por forzar a Rusia en 2008: "Esta guerra es básicamente por la acción y reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando -Mijail- Gorbachov negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este", señaló.

Tan réplica agitó al periodista, quien imploró al músico que considerara el rol de Estados Unidos como "liberadores" de la invasión rusa a Ucrania. "¡No tienen ningún papel como liberadores! ¿De qué estás hablando?", respondió el artista.

Luego de argumentar el papel de Estados Unidos con respecto a la Segunda Guerra Mundial, Roger Waters arremetió: "No olvides que 23 millones de rusos murieron protegiéndonos a ti y a mí de la amenaza nazi".