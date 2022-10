Romina Sáez está "grave": Exchica Mekano cursa serias complicaciones de salud tras golpiza

El violento ataque cometido a principios de este año en contra la abogada y exMekano, Romina Sáez, por parte de su expareja, ha producido complejas secuelas en su salud y al respecto, un familiar cercano ahondó en su reciente hospitalización.

Durante los últimos meses, la exbilarina ha ido registrando en redes sociales el estado de su recuperación desde el incidente ocurrido en marzo, que según comunicó últimamente, no ha sido favorable tras las fracturas producidas.

"Duró poco el calor de hogar. Hoy hospitalizada sin fecha de alta", registró en una publicación de Instagram, donde aparece de vuelta en un centro médico, en camilla con un parche en el ojo.

Al respecto, su madre, Margarita Valcarce, detalló los pormenores de la complicación y aseguró que actualmente se encuentra "grave": "Esto empezó como al mes del problema que tuvo, de las fracturas que tenía ella entre la nariz y el pómulo. Le quedó algo que le comenzó a dañar el ojo", explicó a La Cuarta.

Tras ser llevada a urgencias y ya que los médicos "nunca la mandaron a hacer examen", inicialmente creía que se trataba de una alergia. Pero su progenitora reveló que fue derivada a el Hospital Salvador luego de que se empezaran "a asustar" tras ver que Sáez "se despertara con materia" y con "su cara llena de sangre".

Desde entonces, asegura que le han hecho tres scanner. "La doctora me dijo que 'es delicado', que hay que estar atentos. Ella lloraba todos los días, me decía 'mamá, mira la cantidad, no vaya a ser algo malo'".

Según reveló Romina Sáez, interpuso una demanda en contra de los sujetos presuntamente responsables por el delito de "homicidio frustrado". Por su parte, su mamá relató al mismo medio que "están escondidos" y que no han comparecido a declarar.