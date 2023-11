Romina Sáez tras brutal golpiza: "Nunca volveré a ser la misma, mi cara no va a estar igual"

La ex integrante del programa "Mekano", Romina Sáez reveló un duro presente después de haber sufrido una golpiza en marzo del año pasado por parte de una ex pareja que le arrendaba la casa.

Este viernes contará su historia en un nuevo capítulo de "Podemos Hablar" de Chilevisión, donde también están invitados Marcelo "Chino" Ríos, Felipe Izquierdo y Cindy Nahuelcoy.

La brutal golpiza a Romina Sáez: "Siento mi vida paralizada"

La ex "Mekano", decoradora de interiores y también abogada contó que estuvo al borde de la muerte tras la agresión de su arrendatario.

Actualmente, explicó que sigue "con operaciones pendientes todavía y muchas cosas pendientes, la justicia no llega todavía. Estoy muy decepcionada de la justicia. Esto se encuentra en una querella criminal de homicidio frustrado (...) Ha sido muy lento el proceso y para mí deja mucho que desear, porque solamente quieren cerrar las causas".

Sobre su agresor, señaló que está libre: "Ahí, poniendo música, dedicándose a cualquier tontera nomás, haciendo su vida como él la quiere hacer y yo siento mi vida totalmente paralizada".

"Nunca volveré a ser la misma, lo he dicho yo, lo han dicho mis médicos, y en todo aspecto. Yo, por más que me haga muchas cirugías, mi cara no va a volver a estar igual", apuntó Sáez.