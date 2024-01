Rosario Bravo contó cómo conoció a su esposo 28 años mayor: "Me complicaba la edad"

La influencer y conductora del podcast "Cómo están los weones", Rosario Bravo, contó los detalles de cómo conoció a su marido, Carlos Caorsi, quien es 28 años mayor que ella.

La enfermera aseguró a LUN que si bien ambos se conocieron en el trabajo, no fue hasta cinco años después que entablaron una relación cercana. "Cuando renuncié, me pidió el teléfono porque estaba levantando una fundación y necesitaba gente. Me contrató y comencé a trabajar con él por casi un año. Yo lo trataba de 'usted' porque era mi jefe", recordó.

¿Cómo empezó a pololea Rosario Bravo con su actual esposo?

Sin embargo, durante ese periodo no se dio cuenta de la cercanía que adquirió con el médico, hasta que un día él se le declaró en la cafetería de la Clínica Las Condes.

"Me dijo: 'Te voy a decir algo. Si a ti te parece, bien. Y si no, haz como que no te dije nada'. Ahí me dijo que estaba enamorado de mí", explicó la mujer que inicialmente se mostró un poco desconfiada.

Fue entonces que Bravo le explicó las condiciones que el médico debía cumplir: Casarse por la iglesia, tener una relación pública y tener un hijo juntos. "Lo único que me complicaba era que él tenía la edad de mis papás. Pero dándole otra vuelta, empecé a verlo simplemente como persona", aseguró la influencer.

Tras un pololeo express de cuatro meses, la pareja se casó en octubre de 2019 y en 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Salvatore.