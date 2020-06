Sacha Baron Cohen se infiltra en evento de militantes de derecha en Washington

El comediante Sacha Baron Cohen se infiltró en un mitin conservador en Washington el sábado, subiendo disfrazado al escenario como un músico que cantaba letras racistas.

El evento, titulado "Marcha por nuestros derechos 3", fue organizado por Washington Three Percenters, una organización de militantes de derecha.

Según las publicaciones en las redes sociales de los organizadores del evento, Baron Cohen se disfrazó como el líder de un comité de acción política que quería patrocinar la manifestación.

El comediante apareció sobre el escenario disfrazado de cantante principal de una banda y cantó letras "racistas y odiosas", de acuerdo a testigos.

Entre las letras del personaje de Cohen afirmaban que a Obama, Hillary Clinton y al Dr. Anthony Fauci había que "inyectarle la gripe de Wuhan" y que el "Corona es un engaño liberal" mientras los asistentes aplaudían y replicaban la canción.

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington militia event in Olympia today.



A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security & then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen



"Whatcha gonna do? Chop em up like the Saudis do".



😂 pic.twitter.com/qnYMNYLv1l