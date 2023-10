"Salud por el amor homosexual": Fede y su nuevo romance tras "Gran Hermano"

El ex "Gran Hermano" Federico Farrell mostró en sus redes sociales parte de sus vacaciones en Colombia y sorprendió con una confesión.

El argentino, que tuvo un breve romance con Coni Capelli en el reality show, se encuentra disfrutando de las bondades de Colombia, país donde encontró el amor.

A través de una publicación en Instagram, Farrell contó cómo se "quedó a vivir en Medellín" tras enamorarse de un mecánico.

El nuevo amor de Fede

"Venía muy pancho pedaleando de México a Argentina en la 'bambucleta', cuando de repente en Medellín iba subiendo una subida para arriba y corto la cadena", comenzó explicando el trasandino.

Fede Farrell siguió contando que "fui a la bicicletería para que me arreglen la cadena, me la cambian y en eso me mira el cable del freno y me dicen 'papi, ese cable está oxidado, ¿se lo cambio?' ¡Cámbiame todo!".

"Ya me estaba tomando un tinto con el señor mecánico y así llevamos dos semanas de relación. Yo siempre había tenido la fantasía con un mecánico de automotriz, así igual", reveló. Salud por los mecánicos y el amor homosexual", concluyó.