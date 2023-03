Sam Neill recordó a su antiguo colega Robin Williams: "La persona más triste que he conocido"

El actor neozelandés Sam Neill reflotó la memoria del fallecido actor Robbie Williams en su nueva autobiografía, "Did I Ever Tell You This?".

La publicación, estrenada el 21 de marzo, narra los momentos en que Neill y Williams compartieron en un set de grabación en la película de 1999 "El hombre Bicentenario", y las "estupendas charlas" que mantuvieron en los remolques.

"Hablábamos de esto y de aquello, a veces incluso del trabajo que íbamos a hacer", rememoró, además de describir su personalidad como "irresistiblemente, escandalosamente, irreprimiblemente, gigantescamente divertido".

No obstante, catalogó al protagonista de "Patch Adams" como "la persona más triste que he conocido": "Tenía fama, era rico, la gente le quería, unos hijos estupendos... el mundo era suyo.

"Y, sin embargo, sentía por él más pena de la que puedo expresar. Era el hombre más solitario de un planeta solitario", añadió sobre su personalidad y agregó que era "inconsolablemente solitario y profundamente deprimido".

"Las cosas divertidas simplemente salían de él", recalcó. "Y todo el mundo se partía de risa, y cuando todo el mundo se partía de risa, se veía que Robin era feliz"