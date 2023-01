Sam Smith se sincera sobre el acoso callejero que enfrenta como persona de género no binario

Desde que hizo pública su identidad en 2019, para el cantante británico Sam Smith ha significado para él "alegría en abundancia" en el plano personal, sin embargo, se refirió a la hostilidad y odio del que es víctima.

En el marco del lanzamiento de su quinto disco de estudio, "Gloria", Smith conversó Zane Lowe, de Apple Music sobre distintos temas, y uno de ellos fue sobre los aspectos positivos tanto como negativos de declararse ante el mundo como no binario.

"Mi familia puede comunicarse conmigo; siempre lo han hecho, pero ahora se comunican conmigo incluso mejor. Mi vida amorosa ha mejorado gracias a ello: me siento adorable, me siento cómodo en mi piel, me pongo lo que quiero", reveló el intérprete de "Unholy".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAM SMITH (@samsmith)

Sin embargo, Smith lanzó la contraparte: "Creo que lo único negativo y las dificultades han sido en mi vida pública y en mi trabajo. La cantidad de odio y de mierda que recibí fue agotadora. Y fue muy duro".

"De lo que no se da cuenta la gente, con las personas trans no binarias en el Reino Unido, es de lo que ocurre en la calle. A mí me maltratan en la calle, verbalmente, más que nunca. Creo que lo más duro fue estar en casa en el Reino Unido y que la gente me gritara por la calle".

La declaración dio paso a que el artista reflexionara sobre la transfobia generalizada de las que son víctimas las personas en el Reino Unido, su país de origen, en contraste con las grandes cuidades de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles, donde "puede ser quien es".

"Si eso me pasa a mí -y soy famoso, soy una estrella del pop-, ¿te imaginas lo que sienten otros chicos queer? Es tan triste que estemos en 2023 y siga ocurriendo. Es agotador", señaló Smith.