Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre: La gente que está en la tele en términos intelectuales es muy precaria

Como se caracteriza, Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre no se guardó las palabras para cuestionarse a sí mismo y también a las personas que trabajan en la industria de la televisión chilena.

En un perfil que le hizo la revista Sábado, el rostro de "CQC" habló de cómo si se hubiese guardado sus opiniones, habría logrado un mejor posicionamiento en el rubro, sosteniendo que "siempre lo pienso, si hubiese cerrado el pico, con la capacidad que tengo en los medios, estaría donde está Martín Cárcamo, o quizás más".

"Capacidades tengo. En general, la gente que está en la tele es gente en términos intelectuales muy precaria", añadió.

Eyzaguirre es constantemente cuestionado por sus intervenciones televisivas, sobre todo ahora que volvió a las pantallas y lunes a lunes comanda los episodios de la nueva temporada de "CQC". Pero en contraparte, el reportaje exhibe las opiniones de cercanos que lo describen positivamente, en términos personales y laborales.

"De mí pueden decir lo que quieran, pero no pueden decir que no soy trabajador o que no soy bueno en lo que hago. Sé que hay mucha gente que me admira, que idolatra lo que he hecho y otra que lo demuestra. Es parte del juego", proclamó.

A la vez que recalcó que "lo único que no me parecería bien es pasar desapercibido. Eso es la muerte para alguien que se dedica a comunicar".