Sebastián Lelio habló del "estallido de consciencia" de los chilenos

Al igual que varios artistas, escritores y figuras públicas, el director de cine Sebastián Lelio también envió palabras de apoyo y los sentimientos que le provoca el estallido social que hay en Chile.



El director de Mujer Fantástica dijo en su condición de ciudadano chileno que ha seguido la crisis con el corazón apretado pero con esperanza. "He seguido desde lejos con gran impotencia , con el corazón apretado, pero con esperanza el estallido de consciencia que hemos visto en los últimos días" relató en un video que publicó en su cuenta de Twitter.



Luego agregó. "Envío mi total apoyo a los manifestantes, a la gente que está tomándose las calles en estado de rebeldía. Haciendo su uso legítimo de derecho a la desobediencia civil. No podemos permitir que la oportunidad histórica quede en la nada".



"La exigencia es por cambios éticos, no cosméticos, cambios profundos, estructurales. La creación de una asamblea constituyente con miras a una nueva constitución de verdad que refleje el Chile con el que sueñan los que tienen el corazón bien puesto. Toda mi fuerza desde acá.", concluyó.