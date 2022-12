Sebastián Ramírez funó a su abogado tras terminar en prisión: Acusó negligencia

El ex chico reality Sebastián Ramírez cumplió una pena de 61 días de presidio en grado mínimo, a comienzos de año, por conducir en estado de ebriedad. En ese proceso judicial contó con un abogado al que ahora funó en las redes sociales y lo acusó de negligente.

Ramírez aclaró que sus palabras no intentan justificar "la falta que cometí (...) Pagué por ello". Sin embargo,"en el proceso que pudo haberme eximido de caer preso, de acuerdo a la ley, confié en un abogado a quien conocía y que faltó a su ética profesional".

Según contó, cada vez que le hablaba, el abogado le respondía de forma tranquilizadora: "Me hizo envío en varias ocasiones de evidencias falsas donde se daba por entendido que mi caso marchaba de forma adecuada", denunció.

"Fue así como tranquilamente llegué a una audiencia y me dejaron detenido, debido a la negligencia de este abogado, quien me aseguró que si me presentaba 'no pasaría nada'", acusó el ex "Mundos Opuestos 2".

La ex figura televisiva dijo que el abogado "vulneró mi integridad como ser humano, violó mis derechos, faltó a su ética y ha enviado a terceros para amenazarme, vía telefónica, de revelar material audiovisual de mi estadía en la Penitenciaria. Esto sucede cada vez que intento contactarlo en busca de respuestas".