Sebastián Ramírez sobre posible eliminación de Coni en "Gran Hermano": "Voy a estar un poco más libre"

Este jueves, Sebastián Ramírez fue consultado con respecto a quién prefiere que abandone la casa del reality "Gran Hermano" y lanzó una directa declaración al respecto.

El domingo será efectuada una nueva eliminación, y el hombre, junto a Constanza y Viviana deberán esperar hasta ese día para conocer quien dejará el espacio.

"No sé la verdad, no sé quién quiero que se vaya. Me da lo mismo quién se vaya", opinó "Tatán", quien también reflexionó la posibilidad de que Coni, con quien vive un romance, quede afuera.

"Si se va la Coni, pucha, mala onda... bien por ella, bien por mí. Voy a seguir mi vida acá, voy a estar un poco más libre", complementó en tono de humor.

¿Cuál fue la integrante salvada de la placa de eliminación?

Alessia, elegida la líder de la semana, tuvo la determinante misión de salvar a uno de los concursantes.

Skarleth originalmente había quedado dentro de los nominados para abandonar "Gran Hermano", pero finalmente fue eximida por su amiga para que no se someta al escrutinio del público.