¿Seguirá los pasos de Scarlett Johansson?: Emma Stone planea demandar a Disney tras estreno en streaming

Tras la decisión de su colega Scarlett Johansson de demandar a Disney, la actriz estadounidense Emma Stone se encontraría meditando las opciones para hacerlo también, y la razón es la misma: por la decisión de la compañía de hacer un lanzamiento en simultáneo de "Cruella" –en streaming además– cuando originalmente se había estipulado que primero sería en cines.

En un contexto de COVID-19, desde el año pasado que las plataformas de streaming han buscado una manera de generar ganancias alternativas. En el caso de "Cruella", además de ser estrenada el 28 de mayo en teatros, ese mismo día y por un precio de 29.99 dólares, se podía acceder a ver la película desde casa. Esto habría perjudicado a ambas económicamente.

Según el editor del medio estadounidense The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, dijo en su servicio de suscripción "What I'm Hearing..." que Stone "está barajando sus opciones". Además, apuntó que la compañía es "notoriamente difícil de lidiar" en este tipo de circunstancias.

En relación al paso judicial de Johannson, Belloni dijo que ella tiene una "abrumante cantidad de apoyo" de artistas, además de sugerir que la actriz Emily Blunt también se podría sumar a las voces que hablarán después de que "Jungle Cruise" se estrene durante el fin de semana.

Los abogados de Disney no tardaron en hablar, y afirmaron que el contrato fue completamente cumplido, y que –al contrario de lo que dijo ella- su salario no fue limitado después del lanzamiento de "The Black Widow", sino que aumentado.