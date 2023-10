Selena Gomez anunció su retiro de las redes sociales por "horror, odio y violencia"

La estrella Selena Gomez informó a sus seguidores que se tomará un descanso de las redes sociales.

La actriz y cantante dijo en una historia de Instagram que se aleja de las redes "porque se me rompe el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo".

"La gente que está siendo torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible", añadió la protagonista de "Only Murders in the Building" antes de continuar diciendo que "todas las personas" necesitan ser protegidas, "especialmente los niños", y que "la violencia debe detenerse".

"Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Desearía poder cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará", declaró.