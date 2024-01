Selena Gómez interpretará a la cantante Linda Ronstadt en nueva película biográfica

La actriz estadounidense Selena Gómez tiene un nuevo proyecto cinematográfico en entre manos, y en esta oportunidad se pondrá en la piel de la cantante Linda Ronstadt, del mismo país.

Finalmente fue confirmado que la intérprete de "Only Murders in the Building" filnalmente dará cara al nuevo proyecto, luego de que la misma actriz y cantante publicara en Instagram una foto leyendo la memorias de Ronstadt, a modo de anticipo.

Por su parte, fue la propia cantante de raíces mexicanas Linda Ronstadt quien confirmó la realización de la película, al publicar los titulares de la noticia en su cuenta de la misma red social. "Todo empezó como un simple sueño", escribió.

Apuntan a que la historia estará basada en la autobiografía de la cantante de 77 años, considerada la primera mujer latina en tener éxito en la música en inglés, "Simple Dreams" publicada en 2013.