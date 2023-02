Selena Gomez revela ya no sentirse "atormentada" por su pasado en Disney

Luego de lanzar "My Mind and Me" en Apple TV+, donde habló abiertamente de sus problemas de salud mental, Selena Gomez recordó en la edición Hollywood 2023 de Vanity Fair su pasado en Disney Channel, revelando que, tras el estreno del documental, ya no se siente atormentada al respecto.

"Definitivamente me siento libre de eso", confesó la actriz, quien inició su carrera interpretando a "Alex" en "Los Hechiceros de Waverly Place", admitiendo que, a pesar de todo, no está avergonzada por su pasado.

La también cantante recordó haberse sentido limitada durante el tiempo que estuvo en la compañía del ratón, revelando haberse impuesto a sí misma ser "el mejor modelo a seguir que podía ser".

"No era para nada salvaje, pero estaba en Disney, así que tenía que asegurarme de no decir públicamente cosas como '¿Qué demonios?' (...) Ahora creo que ser el mejor modelo a seguir es ser honesto, incluyendo las partes feas y complicadas de uno mismo", dijo la intérprete de "Rare".

Gomez, que estrenó su documental durante noviembre del 2022, se encuentra trabajando en una nueva temporada de "Only Murders in the Building", además de estar preparando su regreso a la música.