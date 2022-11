Selena Gómez y sus planes de ser madre se pueden ver afectados por su trastorno bipolar: "Es una muy grande y presente cosa en mi vida"

Si bien Selena Gómez se había referido anteriormente a su profunda intención de tener hijos en un futuro cercano, recientemente ahondó en un importante factor que ha tenido en cuenta.

Es que la estrella de "Only Murders in the Building" que ha sido abierta en relación a los trastornos mentales y la importancia de cuidar la salud mental, señaló que si bien tiene intenciones de convertirse en madre, su trastorno bipolar le impediría concebir por cuenta propia.

"Eso es una muy grande y presente cosa en mi vida", aseguró a la revista Rolling Stone en el marco del lanzamiento de su próximo documental "Selena Gómez: Mi mente y yo" con respecto a los múltiples medicamentos que debe tomar para tratar la enfermadad psiquátrica diagnosticada 2018.

En el especial titulado "La agonía y la honestidad de Selena Gómez", la exchica Disney, quien sigue tomando dos remedios "arriesgados" reveló que "tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando", antes de relatar los efectos adversos producidos.

"Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Me olvidaba de dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con ello porque no iba a desaparecer", manifestó al medio.

Podría no ser capaz de llevar a sus propios hijos en su vientre durante un embarazo, pues los síntomas podrían empeorar durante el embarazo. Pero a pesar de las dificultades, es obstinada con la maternidad: "Sea como sea que esté destinada a tenerlos, lo haré", finalizó.

Anteriormente dio a entender que está segura a la cantidad de niños: "Tendría cuatro hijos, seguro", dijo. "Tal vez no planeado, tal vez planeado, tal vez ambos. Y no hay nada malo en la vida que hubiera llevado", mencionó en esa oportunidad, afirmó a The Hollywood Reporter.