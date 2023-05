"Sentí que le había fallado": la reflexión de Benjamín Vicuña a 10 años de la muerte de su hija Blanca

A 10 años de la partida de su hija, Benjamín Vicuña hablará de su libro "Blanca, la niña que quería volar", además de abrirse sobre el duelo en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, que será emitido este viernes.

"Es un tema Tabú, un tema doloroso, pero que es necesario hablarlo y hay mucha necesidad también de escuchar y saber cómo se puede acompañar también a muchas familias", dijo el intérprete de 44 años, añadiendo que "el dolor y el duelo y el misterio de la muerte es algo que todos tenemos en común, así que nada, feliz de poder compartir esto con todas estas personas".

El actor, que lanzó su obra a inicios de mayo, continuó profundizando sobre la dura pérdida de Blanca, la mayor de sus hijos junto a Carolina "Pampita" Ardohain, hace más de 10 años, con un extracto del libro leído por Jean Philippe Cretton, conductor del espacio.

"Durante un largo tiempo y oscuro periodo sentí que le había fallado, que no la había podía cuidar, sentí que todo mi amor había sido inútil, porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos y me costó mucho perdonarme", se lee en el escrito.

"La culpa es algo que viene de nuestra formación católica, es algo que cuesta mucho entender. La muerte cuesta entender. Pero también hay una protección como padre, le puede pasar a un hijo tuyo. En este caso hubo algo más fuerte, más grande y que fue como un rayo", declaró.

"Toda esa rabia, si quieres seguir viviendo tienes que soltarla", afirmó Vicuña, que es padre de otros cinco niños, revelando cómo ha logrado salir adelante y volver a sonreír con los años.

"Al principio pensé que esto no podía ser peor y si lo fue (...) Pero luego de la tormenta, quedamos embarazados. ¿Cómo dos personas totalmente rotas podían traer a un niño al mundo? En momentos así, uno puede ver el poder de la vida", sentenció.