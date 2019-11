Sergio Lagos contó cómo toma las manifestaciones viviendo cerca de Plaza Italia

Como la Zona 0 ha sido bautizada las reuniones en Plaza Italia y alrededores, donde los manifestantes llegan desde hace un mes desde que comenzó el estallido social. Cerca, en Lastarria con Merced vive Sergio Lagos.

El animador de Canal 13 contó a LUN que cuando va al trabajo lo hace caminando y no usa mascarilla, y que en la mañana deben salir más temprano para ir a dejar a sus hijos al colegio

"Dependiendo de los días hay momentos que son más fuertes, por ejemplo. El martes (19 de noviembre) estuvo fuerte y fue hasta bien tarde. Se sienten los gases, el humo, así es que cerramos todas las ventanas más temprano de lo habitual por las tardes", dijo respecto a las medidas que toman en el hogar.

Respecto a cómo ve su barrio, fue claro. "Hay harto mundo pese al momento que se vive; sí, muchos locales cierran más temprano. Hablando en nombre de mis vecinos, digo que vivan, que salgan. El barrio necesita volver a tener flujo".

El próximo año, junto a Nicole y sus hijos, el animador se irá a Huechuraba, ¿pensó en adelantar el cambio?. "Lo he pensado harto, pero si nos hubiésemos cambiado antes tal vez los niños no hubieran podido dimensionar lo que realmente pasa, no se les hubiera despertado la curiosidad y lo verían muy de lejos... Sería un poco amargo si no intentáramos incorporar las cosas positivas, así es que hemos estado tranquilos para que los chicos también vivan esto así".

"Salimos a caminar por el barrio a leer los rayados, que es un shock de realidad potente y ahí conversamos. Hemos ido a marchas más pacíficas también. La Celeste me pregunta que es "evade", entonces están aprendiendo un léxico nuevo. León bromea con que a él le gustaría hacer su propio rayado", señaló.