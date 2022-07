Sergio Rojas sobre su expulsión de Canal 13: "Me echaron por decirle algo a la Tonka"

Al ser invitado al programa "Síganme Los Buenos" del Canal Vive de VTR el periodista de espectáculos Sergio Rojas, entre otros temas, recordó el motivo de su despido de Canal 13, que involucraría una opinión sobre las actitudes de Tonka Tomicic.

Sobre la animadora de "Starstruck", Rojas rememoró que: "un día Hugo Valencia se le ocurre hacer una nota con los animadores que eran pesados en la televisión y dentro de eso pone a Polo Ramirez y Tonka Tomicic".

En el espacio recordó las fallidas oportunidades que trató de comunicarse con ella: "Cuántas veces vine a buscar a Tonka afuera del canal y quedaba como pegaloco en el vidrio, en tu camioneta super blindada y tú (Tonka) que pasabas y ni siquiera me veías. "Bastó que dijera eso y dejó la escoba", rememoró.

Ella misma le replicó a Rojas en el acto: "al aire me dice 'no me parece, no estoy de acuerdo contigo'. En tono de broma, el periodista le respondió: "pero si todos los fines de semana tengo que hacer comidas en mi casa para tratar de limpiar tu imagen. Me debes como 40 kilos de lomo vetado'. Yo todo bromeando", aseguró.

Posteriormente, Tomicic sustuvo una reunión con la productora ejecutiva del programa, quien un día antes de darle un aviso a Rojas, lo terminó despidiendo: "Por un comentario que le parecía irrespetuoso o que atentaba contra la figura más importante del programa, pidió que me sacaran", expresó sobre la situación.