"Sería divertido": Kirsten Dunst manifiesta su interés de regresar a "Spider-Man"

La actriz estadounidense Kirsten Dunst manifestó su apertura a aparecer en nuevas ediciones de la saga de superhéroe Spider-Man, después de ser consultada sobre el tema durante la proyección de "El poder del perro".

Mientras que la instancia se trataba sobre la más reciente intepretación de Dunst en el alabado por la crítica filme de Jane Campion, la intérprete respondió amigablemente.

"Yo lo haría. ¿Por qué no? Eso sería divertido. Nunca le diría que no a algo así", expresó.

También aprovechó de bromear sobre su hipotética interpretación. "Sería vieja MJ en este momento con pequeños bebés araña", dijo.

Sin embargo, descartó ser parte de la más reciente versión, "Spider-Man: No Way Home", de Jon Watts, luego de que han surgido rumores con respecto a quiénes encarnarán la totalidad de los personajes.

"He oído los rumores, pero no soy la única que no va a estar, porque no podían poner a una chica tan vieja", dijo con sentido del humor.

El estreno de la nueva película está fijado para el 17 de diciembre, y será Tom Holland que se podrá en el traje del hombre araña.