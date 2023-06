Sharon Stone asegura que fue olvidada por Hollywood tras sufrir un derrame cerebral: "No he tenido trabajo"

La actriz estadounidense Sharon Stone, mundialmente conocida por su rol en el filme "Instintos Básicos", se sinceró sobre la marginación que sufrió por parte de la industria tras sufrir una complicación de salud.

En 2001 la estrella fue trasladada al hospital luego de sufrir un derrame cerebral provocado por un aneurisma, y el susto la obligó a tomar distancia de la gran pantalla durante dos años, aunque la recuperación total le tomó mucho más tiempo.

"Me recuperé durante siete años, y desde entonces no he vuelto a trabajar", declaró este miércoles en el evento "Raising Our Voices" organizado por The Hollywood Reporter.

Quien alguna vez fue la "it girl" del momento comentó que "cuando ocurrió por primera vez, no quería decírselo a nadie porque sabes que si algo te va mal, estás fuera. Algo me salió mal: llevo 20 años fuera".

"No he tenido trabajo. Fui una gran estrella de cine en un momento de mi vida", añadió Stone, quien desde ese exitoso papel de 1992 y tras ser nominada al Óscar por su interpretación en "Casino" de 1996, no pudo obtener papeles del mismo calibre.