Show de Dave Chappelle es cancelado por polémica de chistes sobre transexuales

El ahora controvertido humorista estadounidense Dave Chappelle tenía todo preparado para presentarse en el First Avenue de Minnesota, sin embargo, el espectáculo fue anulado en última instancia.

La abrupta cancelación de su rutina, que iba a ser transmitida en directo, ocurrió en medio de las críticas que acusan al comediante de ser transfóbico, tras una serie de polémicas declaraciones.

"No somos sólo una caja negra con gente dentro, y entendemos que First Ave no es sólo una sala, sino que tiene sentido más allá de nuestras paredes", comunicaron desde el local.

"Creemos en la diversidad de voces y en la libertad de expresión artística, pero al honrar eso, perdimos de vista el impacto que esto tendría", y añadió "sabemos que hay algunos que no estarán de acuerdo con esta decisión; son bienvenidos a enviar sus comentarios".

Anteriormente, en su especial de Netflix "The Closer", Chappelle aseveró, entre otras declaraciones, que "el género es un hecho: Cada ser humano en la Tierra tuvo que pasar por las piernas de una mujer para estar aquí", además de apoyar declaraciones de la autora JK Rowling, sindicada como TERF, o feminista transfóbica.