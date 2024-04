"Sigo aprendiendo": María José Prieto reflexionó sobre el caso de Cristián Campos

La actriz María José Campos compartió una serie de reflexiones en torno a las acusaciones por abuso sexual contra su marido, el actor Cristián Campos.

La intérprete, que había compartido y luego borrado el comunicado de la familia Campos, usó su cuenta de Instagram para postear una serie de stories sobre el "fenómeno de las condenas públicas por abuso".

¿Qué dijo María José Campos?

Además publicó fotografías suyas con diversos textos reflexivos sobre la situación. "En la meditación he aprendido, y sigo aprendiendo, que nada es más fuerte que yo si no me apego a ello", señaló.

"Por supuesto que las cosas me tocan, los virus me infectan, las corrientes me arrastran, las tentaciones me tientan. Pero una vez tocada o infectada o tentada soy yo quien decide como vivir esa caricia o esa bofetada y como reaccionar a ese virus o a esa corriente", agregó la actriz.