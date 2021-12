"Simplemente no me parece real": Alec Baldwin da su primera entrevista de estudio tras fatal accidente en rodaje de "Rust"

El actor Alec Baldwin concedió una entrevista voluntariamente por primera vez desde su involucramiento en la muerte accidental de la cineasta Halyna Hutchins durante el rodaje de la película "Rust" en el que además servía de co-productor, frente a cámaras y replicando potentes preguntas.

Pese a que no es la primera vez que Baldwin habla con los medios de comunicación, esta corresponde a la oportunidad más larga en la se ha referido sobre el sensible tema, con una hora y media de duración.

En un adelanto del registro que será publicado mañana, se observa a Baldwin recordando en voz alta lo sucedido en el canal ABC: "Quiero decir, incluso ahora, me cuesta creer eso. Simplemente no me parece real", relató con los ojos llorosos.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



