Snoop Dogg recuerda cuando se desmayó al ver a Tupac herido antes de su muerte: "Creíamos que iba a estar bien"

En conversación con el youtuber Logan Paul en su podcast "Impaulsive", el rapero estadounidense Snoop Dogg rememoró los instantes posteriores a los disparos que Tupac Shakur recibió hace 26 años atrás y que finalmente terminaron con la vida de su amigo.

En vez de ir directamente al hospital para visitarlo, el intérprete de "Drop It Like it's Hot" dijo que al llegar a Las Vegas, primero fue a la casa Suge Knight, quien manejaba el auto en el que Shakur iba de copiloto.

"Hablamos con Suge, y él, aún intentando procesar lo que pasó nos dice 'Pac se va a recuperar, le dispararon nueve veces antes pero va a estar bien", le dijo a Dogg el polémico ejecutivo, quien intentó bajarle el perfil al ataque.

"Creíamos que iba a estar bien hasta que fuimos al hospital y vimos que no estaba bien", continuó. Tenía tubos. Cuando entré, sentí que ni siquiera estaba allí y me desmayé", recordó.

Sin embargo, Snoop Dogg aseguró que la madre del fallecido autor de "Dear Mama", Afeni Shakur, lo ayudó a mantenerse fuerte: "Ella decía: 'Mi bebé nunca te ha visto débil. No quiero que seas débil delante de él. Ve al baño y arréglate y vuelve a entrar y habla con él y dile cómo te sientes'".