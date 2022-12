Snoop Dogg trollea a Elon Musk: 2 millones de usuarios quieren que el rapero dirija Twitter

Luego de que Elon Musk, propietario de Twitter, consultara a través de la red social si debería renunciar a la jefatura de esta, Snoop Dogg decidió trollear al magnate realizando su propia encuesta.

Mediante su cuenta en la red social, el rapero consultó el pasado lunes: "¿Debería dirigir Twitter?", obteniendo un "sí" de parte del 81% de los usuarios que participaron de la encuesta, estimado en más de 2 millones de votos aproximadamente.

Ante el "triunfo" del compositor de "The Next Episode", quien no ha aclarado si su oferta de dirigir la red social era seria o una broma, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar, teniendo a varios entusiasmados con la idea de tener al veterano rapero a cargo.

En tanto Musk, quien prometió acatar lo que la encuesta definiera, obtuvo un 57.5% de votos a favor de que renunciara al cargo, por lo que se espera que deje prontamente la dirección de Twitter.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.