Solange Lackington compartió triste testimonio de mujer por compras en el supermercado: "Me duele"

Una dramática situación tocó a la actriz chilena Solange Lackington mientras se encontraba de compras, cuando fue testigo del llanto de una clienta desesperanzada por el alza de precios.

"Me acerque a ella para tratar de ayudarla. No sabía que le estaba ocurriendo", escribió en una publicación de Instagram junto a una foto del carro, y añadió que la mujer comparó la situación económica con un año atrás.

Relató que, según el testimonio, "con $50.000 llenaba hasta la mitad el carro con mercadería. Hoy con esa misma plata solo pudo comprar esto" y que la clienta pensó que "yo o alguien la iba a juzgar por lo que llevaba".

"La abrace y le dije que no tenía que darle explicaciones a nadie. Me autorizó a fotografiar su carro. Esto y cosas peores se viven a diario. ¡Lo comparto porque me duele", relató.

Aprovechó la instancia para aclarar los proque mostró en la imagen compartida: "Lamentablemente la foto quedó recortada, pero en la parte alta del carro llevaba una caja de 12 leches semidescremadas un queso crema y una caja de 25 mascarillas.