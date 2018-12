Solange Lackington se encuentra en un juicio contra un médico por fallida operación

Cuatro años atrás, mientras la actriz Solange Lackington era parte de Canal 13, vivió un lamentable episodio.

Invitada a "No Culpes a la Noche", la intérprete contó que se encuentra en un juicio contra un médico por una fallida operación.

El hecho ocurrió luego que en una teleserie en Canal 13 le pidieran realizar un desnudo. "Tenía que hacer esta escena de una mujer de 50 años, era bien bonita porque asumía su cuerpo. Me complicó un poco por el tema de las pechugas, había tenido 5 hijos y se tienden a chupar".

Debido a eso, decidió someterse a una pexia mamaria y también a una abdominoplastia que le ofreció el doctor. Fue esta última intervención la perjudicial, ya que le dejó una herida abierta en el abdomen durante cinco meses.

"Me tuvieron que sacar de la teleserie, me cortaron el contrato además, no tuve continuidad de trabajo", señaló, sin contar mayores detalles por que se encuentra en pleno litigio.