Soledad Bacarreza recibió comentarios sexistas: "Decían que me acostaba con alguien"

La conductora Soledad Bacarreza reveló que fue víctima de comentarios sexistas durante su trabajo en las áreas deportivas televisivas en las que ha trabajado.

Bacarreza estuvo como invitada en el programa "45 minutos con" de Mega Plus, donde habló sobre su labor en la pantalla chica y de los desafíos de dedicarse al deporte siendo mujer.

"Nunca nadie pensó que había llegado a comentar programas deportivos por mérito propio. Recuerdo que en más de alguna ocasión escuché: 'debe estar acostándose con alguien para estar aquí'", señaló la comunicadora.

Pese a ser psicóloga de profesión, Soledad Bacarreza comenzó su carrera televisiva comentando deportes en La Red. En 1996 se integró al Área Deportiva de Canal 13, participando de diversos eventos como Juegos Olímpicos, Copas Américas, Juegos Panamericanos y Mundiales de atletistmo, entre otros.

"No me importaba ser la única mujer en el área deportiva de los 90. No dejé que me obligaran a hacer cosas que no quería", agregó.

El episodio completo de "45 minutos con" con Soledad Bacarreza se emitirá este lunes 5 de junio a las 21:00 horas en Mega Plus.