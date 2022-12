"Sólo por ser rosado": El reclamo de Naya Fácil tras alza al seguro de su auto

Naya Fácil, figura de las redes sociales con un millón de seguidores, reclamó porque le subieron el precio del seguro automotriz después de cambiar el color de su vehículo de negro a rosado.

"Me pasó algo terrible. Yo tengo seguro y cuando lo vine a instalar y el auto era negro, todo bien, pero ahora me acaban de decir que el auto, por ser rosado, tengo que pagar 100 lucas más todos los meses... Sólo por ser rosado", expresó en sus historias de Instagram.

Naya quedó "en shock. Cuando vine a instalar mi seguro no me dijeron nada de eso. Me dicen que los autos amarillos, naranjos y rosados te cobran 100 lucas extra".

Finalmente, contó que dio de baja el servicio: "El caballero ahora me dijo que no iban a cobrar nada, que la información me la dieron mal, solo pedían el cambio de foto".

Tras ello, la joven reveló que la llamaron desde la empresa de seguros para pedirle que no los mencionara. "Me dijeron que no puedo subir cosas a mis redes sociales", reclamó.